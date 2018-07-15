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Росія потрапила до списку головних загроз ЄС

РФ посіла друге місце у рейтингу головних загроз для країн Європейського союзу.

ЄС Росія

Про це йдеться у доповіді Євроради з міжнародних відносин (ECFR).

Випереджають Росію у рейтингу загроз радикальні ісламістські угруповання. На третьому місці – Північна Корея.

За даними дослідження, дій Росії найбільше побоюються у Фінляндії, Естонії, Румунії, Литві та Польщі, а Великобританія і Німеччина – відчувають тривогу.

Тільки Кіпр, Італія, Греція, Угорщина і Португалія не вважають Росію небезпечною.

Читайте: Північний потік-2 використовується для тиску на ЄС – Парубій

До речі, днями президент США Дональд Трамп звинуватив Німеччину в залежності від Росії в енергетичній сфері.

Фото: dreamstime

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