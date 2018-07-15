Трамп порадив Мей судитися з ЄС

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що президент США Дональд Трамп у ході їх нещодавньої зустрічі в Лондоні порадив їй обрати більш жорстку позицію щодо Brexit.

– Він сказав мені, що я повинна судитися з Євросоюзом, а не вступати з ним в переговори, – сказала Тереза Мей в інтерв’ю BBC.

Як зазначає прем’єр Великої Британії, вона визнала подібну пораду від Трампа занадто жорсткою.

Мей додала, що президент США дотримується позиції, що Великій Британії не слід відмовлятися від Brexit.

– Він сказав мені: “Не відмовляйтеся від цих переговорів, інакше ви опинитеся у глухому куті, – зазначила вона.

Нагадаємо, Мей і Трамп домовилися про “амбітну” торгову угодe.

Фото: Jack Taylor/Getty Images