У Великій Британії міністр подав у відставку через секс-скандал

Міністр у справах малого бізнесу й екс-очільник штабу Терези Мей Ендрю Гріффітс пішов у відставку. Причиною називають його СМС-листування сексуального характеру з двома жінками.

Про це повідомляє The Daily Mirror.

– Мені дуже соромно за свою поведінку, яка викликала нечувані страждання моєї дружини й сім’ї, яким я зобов’язаний усім і глибоко збентежила прем’єра й уряд, служити яким для мене було честю, – сказав Гріффітс.

За даними видання, Гріффітс надіслав дві тисячі повідомлень непристойного характеру двом офіціанткам, а також пропонував їм гроші за задоволення.

– Я не намагаюся виправдати свою поведінку і шукатиму професійну допомогу, щоб це ніколи не повторилося. Згодом я сподіваюся отримати прощення всіх тих, хто довіряє мені і кого я так жахливо підвів, – додав він.

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Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон подав у відставку.

Фото: andrewgrif