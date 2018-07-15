Всі хочуть мене! Трамп буде балотуватися на другий термін

Президент США Дональд Трамп має намір балотуватися на другий термін у 2020 році.
Про це пише газета The Mail on Sunday.
– Я абсолютно маю намір. Здається всі хочуть мене, – заявив Трамп, відповідаючи на питання, чи збирається він йти на другий президентський термін.
Він сказав, що не бачить жодного демократа, який міг би його перемогти.
– Я нікого не бачу. Я знаю їх всіх, і я нікого не бачу, – заявив президент США.
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До речі, у лютому 2018 року Мін’юст США висунув звинувачення щодо 13 росіян і трьох організацій у справі про втручання у вибори в США в 2016 році.
Фото: Jasper Juinen/Getty Images
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