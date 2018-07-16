Чому Трамп і Путін ні про що не домовилися

Журналіст Євген Кисельов вважає, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна не були досягнуті істотні домовленості.

Журналіст Євген Кисельов вважає, що президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін не змогли домовитися, передає 112 Україна.

– Прес-конференція була напрочуд порожньою. Це, на мій погляд, є ознакою того, що ніяких істотних проривів не відбулося, – сказав Кисельов.

За його словами, напередодні зустрічі Міністерство юстиції США заявило, що ГРУ намагався вплинути на американські вибори, що й обмежило дії Трампа і лідери країн не змогли досягти істотних домовленостей.



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До слова, Володимир Путін прокоментував позицію Дональда Трампа по Криму, зауваживши, що для РФ це питання вже закрите.