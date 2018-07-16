Крим, газ і Донбас. Що Трамп і Путін говорили про Україну

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели історичну зустріч у Гельсінкі. Про що домовилися лідери, розкажуть Факти ICTV.

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели зустріч у форматі тет-а-тет у Гельсінкі.



Переговори президентів почалися із запізненням на годину та тривали більше 2-х годин.

Головними темами на зустрічі Трампа й Путіна стали втручання РФ у президентські вибори в США, конфлікти в Сирії та Україні.

Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна? Так, безумовно

Все залишиться, як є

Ні

Навпаки. Слід очікувати загострення Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Ключові тези зустрічі Трампа й Путіна

Північний потік-2. Росія готова зберегти транзит газу через Україну. А також продовжити транзитний контракт, який закінчується у наступному році, в разі врегулювання спору між господарюючими суб’єктами в Стокгольмському арбітражі.

Донбас. Володимир Путін порадив США “сильніше налаштовувати українське керівництво на роботу в рамках Мінських угод”.

Анексія Криму. Президент США Дональд Трамп дотримується позиції про незаконність анексії Криму Росією. Тоді як для РФ питання визнання Криму вже закрите.

Втручання РФ у президентські вибори США. Володимир Путін заявив, що вірити нікому не можна.

– Нікому не можна вірити. З чого ви взяли, що Трамп довіряє мені, а я йому? Він захищає інтереси США, а я – Росії, – сказав він.

Трамп про дружбу з Путіним. Слова про те, що Путін – конкурент Трампа – це комплімент президентові РФ.

– Я назвав його конкурентом, хорошим конкурентом. Це фактично комплімент, – переконаний Трамп.

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Відносини США-РФ. Російсько-американські відносини ніколи не були гіршими, ніж зараз, впевнений Дональд Трамп.

– Але це зміниться. Все змінилося вже за ці 4 години. Я в це вірю. Зараз у нас є можливість до миру та стабільності, – додав він.

Криза в Сирії. Встановлення миру в Сирії могло б стати зразком успішної спільної роботи.

– Росія та США, безумовно, можуть узяти на себе лідерство в цьому питанні та організувати взаємодію з подолання гуманітарної кризи – допомогти поверненню біженців до своїх рідних домівок, – переконаний Путін.

До речі, перед початком прес-конференції Володимира Путіна й Дональда Трампа з зали вивели чоловіка, який закликав заборонити ядерну зброю.

Фото: Chris McGrath/Getty Images