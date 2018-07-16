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Могли б сильніше налаштовувати – Путін про Мінські угоди

Президент РФ Володимир Путін порадив президенту США Дональду Трампу “налаштувати Україну на виконання Мінських угод”.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Америка могла б “сильніше налаштовувати українське керівництво на роботу в рамках Мінських угод”, повідомляє News One.

На переговорах також звернули увагу на важливість Мінських угод.

– Звернули увагу на важливість Мінських домовленостей, – сказав Путін.

Читайте: Зустріч Трампа і Путіна: про що домовилися президенти в Гельсінкі

До слова, президент США Дональд Трамп назвав зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним дуже хорошим початком.

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