Пробач, педофіле! Маск обізвав дайвера, який рятував дітей у Таїланді

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск назвав “педофілом” учасники операції з порятунку дітей із затопленої печери в Таїланді.

Відповідне звинувачення Ілон Маск опублікував на своїй сторінці у Twitter, але пізніше видалив повідомлення, пише CNN.

Так, підприємець назвав Вернона Ансворта “педофілом” у відповідь на слова Ансворта про те, що міні-субмарина, яку Маск запропонував використовувати для евакуації дітей, це “піар-трюк”. Антсворт раніше також говорив у коментарях для ЗМІ, що у підводного човна Маска “немає абсолютно жодних шансів”.

Представники Маска і його компанії на запит CNN про коментарі не відповіла.

До слова, минулого тижня Маск розповів, що особисто доставив у Таїланд у печеру Тхам Луанг Нанг Нон міні-підводний човен, який можна використовувати для евакуації людей.

Однак рятувальники відмовилися використовувати апарат. Глава рятувального штабу назвав міні-субмарину “хорошою і просунутою технологією”, але зазначив, що для операції її використання “недоцільне”.

Нагадаємо, дитяча футбольна команда Вепрі разом з тренером опинилися у печері 23 червня. В той день пішли дощі, і та печера виявилася заблокованою. Дайвери виявили дітей 2 липня, а до десятого липня діти та їх інструктор були врятовані.

Фото: Joshua Lott/Getty Images