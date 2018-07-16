Протестувальник проніс плакат для Путіна і Трампа. Його швидко вигнали

Протестуючого вивели із зали перед початком прес-конференції президентів Росії і США – Володимира Путіна і Дональда Трампа – в Гельсінкі.

За інформацією агентства, чоловіка вивели з прес-конференції президентів Росії і США охоронці. Відзначається, що у нього з собою був плакат із закликом заборонити ядерну зброю, повідомляє Reuters.

Як відомо, прес-конференція глав держав почалася після їх переговорів. Спочатку Путін і Трамп обмінялися привітаннями перед журналістами, потім переговорили тет-а-тет, на що пішло 2 години 10 хвилин. Після відбулися переговори в розширеному складі.

Читайте: Ласкаво просимо у країну вільної преси – Гельсінкі зустріли Путіна і Трампа

Про що говорили Трамп і Путін читайте в матеріалі Фактів ICTV.