Протестувальник проніс плакат для Путіна і Трампа. Його швидко вигнали

Протестуючого вивели із зали перед початком прес-конференції президентів Росії і США – Володимира Путіна і Дональда Трампа – в Гельсінкі.
За інформацією агентства, чоловіка вивели з прес-конференції президентів Росії і США охоронці. Відзначається, що у нього з собою був плакат із закликом заборонити ядерну зброю, повідомляє Reuters.
Як відомо, прес-конференція глав держав почалася після їх переговорів. Спочатку Путін і Трамп обмінялися привітаннями перед журналістами, потім переговорили тет-а-тет, на що пішло 2 години 10 хвилин. Після відбулися переговори в розширеному складі.
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Про що говорили Трамп і Путін читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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