Путін після зустрічі з Трампом: Питання Криму закрите

Володимир Путін прокоментував позицію Дональда Трампа щодо Криму, зауваживши, що для РФ це питання вже закрите.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив на спільній конференції з президентом США Дональдом Трампом за підсумками переговорів у Гельсінкі.

– Позиція Трампа по Криму відома, він її притримується. Він говорить про незаконність приєднання Криму до РФ.

Ми вважаємо по-іншому: ми провели референдум. Для нас, для РФ, це питання закрите. Все, – сказав Путін.