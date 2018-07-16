Путін сказав, в якому разі буде продовжено транзит газу через Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Росія готова продовжити контракт на транзит газу через Україну.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у випадку врегулювання спору між ВАТ Газпром і НАК Нафтогаз України у Стокгольмському арбітражному суді, Росія буде готова продовжити контракт на транзит газу через Україну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Що стосується Північного потоку-2, я запевнив пана президента у тому, що Росія готова зберегти цей транзит. Більш того – ми готові продовжити транзитний контракт, який закінчується наступного року, у випадку врегулювання спору між господарюючими суб’єктами в Стокгольмському арбітражі, – сказав Путін.

Він додав, що Росія і США могли б конструктивно працювати з регулювання міжнародних ринків нафти і газу.

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До слова, НАК Нафтогаз України подала позов до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з російською компанією Газпром.