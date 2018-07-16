Путін запізнився на історичну зустріч із Трампом

Президент РФ Володимир Путін прилетів із запізненням на історичну зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі.

Зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа мала відбутися у Президентському палаці в Гельсінкі.

Прибуття президента РФ у палац було заплановано на 13.00 за місцевим часом, а початок зустрічі з президентом США Дональдом Трампом – на 13.15-13.20, пише РБК.

Однак літак Володимира Путіна приземлився на півгодини пізніше запланованого часу.

Водночас президент США Дональд Трамп прилетів у Фінляндію ще в неділю.

Зрештою зустріч Трампа та Путіна розпочалася близько 14.20. Президент США згадав про проведення ЧС-2018 у РФ, а також висловив надію на поліпшення відносин між країнами після зустрічі.

Зауважимо, що зустріч у Гельсінкі – це перші повноформатні переговори Володимира Путіна й Дональда Трампа.

До цього моменту президенти спілкувалися лише на самітах G20.

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До слова, напередодні зустрічі Путіна і Трампа найбільша газета Фінляндії запустила кампанію на захист свободи преси.

Фото: Getty Images