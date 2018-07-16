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Росія нам не союзник – Конгрес США про зустріч Трампа і Путіна

У Конгресі США заявили, що американський президент Дональд Трамп повинен взяти до уваги те, що Росія не союзник Америки.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян заявив, що президент США Дональд Трамп повинен взяти до уваги, що Росія не є союзником Америки, повідомляє CNN.

– Немає ніякого морального паритету між Сполученими Штатами і Росією, яка залишається ворожою по відношенню до наших основних цінностей та ідеалів, – сказав Раян.

Він також розкритикував Трампа за те, що він не визнав втручання Росії у президентські вибори в 2016 році.

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Спікер Конгресу додав, що завдання Вашингтона – залучити Росію до відповідальності.

Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна?

  • Ні 36%, 16 votes
    16 votes 36%
    36%
  • Навпаки. Слід очікувати загострення 30%, 13 votes
    13 votes 30%
    30%
  • Все залишиться, як є 27%, 12 votes
    12 votes 27%
    27%
  • Так, безумовно 7%, 3 votes
    3 votes 7%
    7%
Всього голосів: 44

До слова, журналіст Євген Кисельов вважає, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна не були досягнуті істотні домовленості.

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