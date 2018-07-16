Росія нам не союзник – Конгрес США про зустріч Трампа і Путіна

У Конгресі США заявили, що американський президент Дональд Трамп повинен взяти до уваги те, що Росія не союзник Америки.

Спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян заявив, що президент США Дональд Трамп повинен взяти до уваги, що Росія не є союзником Америки, повідомляє CNN.

– Немає ніякого морального паритету між Сполученими Штатами і Росією, яка залишається ворожою по відношенню до наших основних цінностей та ідеалів, – сказав Раян.

Він також розкритикував Трампа за те, що він не визнав втручання Росії у президентські вибори в 2016 році.

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Спікер Конгресу додав, що завдання Вашингтона – залучити Росію до відповідальності.

Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна? Ні 36%, 16 votes 16 votes 36% 36%

Навпаки. Слід очікувати загострення 30%, 13 votes 13 votes 30% 30%

Все залишиться, як є 27%, 12 votes 12 votes 27% 27%

Так, безумовно 7%, 3 votes 3 votes 7% 7% Всього голосів: 44 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, журналіст Євген Кисельов вважає, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна не були досягнуті істотні домовленості.