Секс, корупція та допінг: чим запам’ятався ЧС-2018 у Росії

Росія отримала футбольно-ідеологічний нокаут. Хорвати не просто перемогли росіян, а ще й присвятили свій тріумф Україні.

Колишні гравці київського Динамо подякували клубу та країні, де провели кілька років, а Вукоєвич досі працює тренером-скаутом. Росія одразу зробила з них ворогів.

Політики та пропагандистські телешоу бризкали отрутою в бік хорватів. Хоча футболісти ані слова не сказали про Росію.

Натомість в Україні з Віди і Вукоєвича зробили героїв. На хорватській темі не піарився лише лінивий.



Не виключено, що розгніваний Кремль натиснув на ФІФА, щоб у відео знайшли подвійне дно. Адже, якщо футбол поза політикою, то Федерація мала б відреагувати і на фото, де президент організації Інфантіно тримає футболку з написом Путін.

ФІФА закриває очі на політичні акти, які вигідні Москві, і з широко відкритими реагує на усі інші. А президент Інфантіно називає російський Мундіаль найкращим за усю історію.

І це попри численні побутові, сексуальні і корупційні скандали. Серед них відмиті під час будівництва спортивних об’єктів мільярди.

Тим часом німецьке видання Bild повідомляє, що під час матчу з Хорватією футболісти збірної Росії у підтрибунних приміщеннях вдихали пари аміаку. Експерти кажуть: для поліпшення фізичного стану футболістів. І хоча аміак не входить в число заборонених препаратів, за словами фахівців, дає схожий з допінгом ефект.

Аби не повторити грандіозного скандалу з Сочинською Олімпіадою ФІФА засекретило допінг проби. І не допустило до їх отримання сторонніх персон. Пишуть західні видання. Отже ми ніколи не дізнаємось реальної картини.

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Тим часом невдоволені рішенням ФІФА українські вболівальники своїми дизлайками лише за день обвалили рейтинг офіційної сторінки міжнародної федерації футболу у Facebook з п’яти зірок до майже однієї.

Загалом, не зважаючи на слова Інфантіно про найкращий Мундіаль за усю історію, ФІФА визнала цьогорічний чемпіонат світу найбільш сексистським в історії. Це і приставання вболівальників до журналісток, і постійні жарти та фотожаби на тему легкодоступних для іноземців росіянок.

Мундіаль закінчився і російські міста, які його приймали, повертаються до звичного життя. З нетрів та неприглядних будинків знімуть яскраві банери.

За чим цей Мундіаль, дійсно, став наймасштабнішим так це за витраченими на нього коштами. 13 мільярдів доларів – це абсолютний рекорд.

Нагадаємо, дощі розмили дорогу, побудовану до чемпіонату світу з футболу, а також заливають стадіон Волгоград Арена.