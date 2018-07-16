Сльозогінний газ, сутички та жертви: як у Франції святкували перемогу на ЧМ 2018

У Франції на вулиці міст вийшли сотні тисяч людей, аби відсвяткувати перемогу збірної на Чемпіонаті світу-2018. Однак не обійшлося без подій.

У Парижі на Єлисейських полях, де проходили найбільші гуляння, група молодих людей закидала ракетами і петардами вітрини довколишніх магазинів, повідомляє BFM TV.

У свою чергу правоохоронці застосували сльозогінний газ. Проте втихомирити дебоширів це не допомогло, тому поліції кілька разів довелося застосовувати газ. Зрештою, близько півночі сили безпеки вирішили евакуювати Єлисейські поля, людей розганяли з допомогою водометів.

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Також заворушення сталися у середмісті Ліона. Група людей закидала правоохоронців ракетами. У відповідь поліції довелося застосувати сльозогінний газ.

У місті Сан-Фелі місцевий житель на радощах від перемоги не помітив двох припаркованих автівок, врізався у них, а потім протаранив дерево. В результаті ДТП водій загинув. У місті Аннесі один з футбольних фанатів загинув після того як стрибнув у канал і зламав шию.

Нагадаємо, збірна Франції у фіналі ЧС-2018 обіграла збірну Хорватії з рахунком 4:2.

Фото: Getty Images.