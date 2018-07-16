Зустріч Трампа й Путіна – перший коментар президента США

Зустріч Дональда Трампа й Володимира Путіна в Гельсінкі завершилася. Президент США назвав її дуже хорошим початком.

У Гельсінкі завершилася зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа й Володимира Путіна у вузькому складі.

Переговори тривали 2 години 10 хвилин. За планом на бесіду тет-а-тет відводилося 1,5 години, пише РИА Новости.

Президент США на прохання журналістів прокоментувати зустріч назвав минулу частину “дуже хорошим початком”, передає Reuters.

Згідно з графіком, далі пройдуть переговори в розширеному складі. Вони повинні зайняти 1 годину 45 хвилин.

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Перед початком закритої частини переговорів Путін запропонував Трампу “поговорити докладно про наші двосторонні відносини та різні больові точки у світі – їх досить багато”.

Президент США також відзначав, що має намір обговорити весь спектр тем: “від торгівлі до військових питань, ракет і ядерної тематики до відносин із Китаєм”.

До слова, Путін прилетів із запізненням на історичну зустріч із Трампом у Гельсінкі. Через це переговори президентів почалися на годину пізніше.

Фото: Jeff Mason/Twitter