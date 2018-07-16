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Зустріч Трампа й Путіна: про що домовились президенти в Гельсінкі (ОНЛАЙН)

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін проводять спільну прес-конференцію за підсумками переговорів у Гельсінкі.

Прес-конференція Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели зустріч у столиці Фінляндії.

Переговори президентів у форматі тет-а-тет розпочались у президентському палаці в Гельсінкі із запізненням у годину.

Трамп і Путін говорили більше 2-х годин. Згодом розпочалися переговори в розширеному форматі делегацій двох країн США та РФ.

Читайте: Зустріч Трампа й Путіна – перший коментар президента США

Нагадаємо, зустріч у Гельсінкі – це перші повноформатні переговори Володимира Путіна й Дональда Трампа.

До цього моменту президенти спілкувалися лише на самітах G20.

Ми вже писали, чого чекати Україні від переговорів Трампа й Путіна.

Фото: Скріншот із відео

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