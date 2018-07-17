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Брехав до останнього: Путіна притиснули питанням про “бомбардування” Флориди

Президент Росії Володимир Путін збрехав журналісту Fox News, що в презентації ракетного комплексу Сармат Росія не “бомбила” Флориду.

Президент Росії Володимир Путін тричі збрехав американському журналісту Крісу Воллесу, який запитав його про “бомбардування” штату Флорида в презентації ракетного комплексу Сармат.

Розшифровка інтерв’ю Путіна каналу Fox News, даного після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Гельсінкі, опублікована на сайті Кремля у вівторок, 17 липня.

– Ви представили нове покоління російських ракет, те, що ви назвали непереможною ракетою, яка може обійти всю нашу протиракетну оборону, і навіть показали відеоматеріал, який показував, як ця суперракета летить над США і опускається у Флориді. Там, де є будинок пана Трампа, – сказав журналіст.

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У результаті Путін тричі поправляв Воллеса, наполягаючи на тому, що у відеоматеріалах не було відповідної вказівки.

1 березня після послання Федеральним зборам Росії користувачі мережі звернули увагу, що в ролику, що демонструє можливості ракетного комплексу, ціллю ракет став американський штат Флорида.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали ключові тези з прес-конференції Трампа і Путіна в Гельсінкі.

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