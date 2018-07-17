Маленька варена макаронина – Шварценеггер про Трампа на зустрічі з Путіним

Американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер піддав критиці президента США Дональда Трампа за його позицію і поведінку на переговорах з главою РФ Володимиром Путіним.
Свою реакцію на зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним Арнольд виклав на сторінці у Twitter.
– Президент Трамп, я тільки що бачив вашу прес-конференцію з президентом Путіним. На це було ніяково дивитися, ви стояли там, як маленька варена макаронина, як маленький фанат. Я запитував себе, коли ж ви вже попросите у нього автограф або зробите з ним селфі, – каже Шварценеггер.
Відео Арнольда зібрало вже більше 670 тис. переглядів, 40 тис. лайків і 13 тис. ретвітів.
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President @realDonaldTrump, remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G
— Arnold (@Schwarzenegger) 16 июля 2018 г.
Нагадаємо, як пройшла спільна прес-конференція за підсумками переговорів у Гельсінкі президентів США і РФ.
Фото: Drimestime