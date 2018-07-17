Росія нехтує людським життям і повинна відповісти – Велика Британія про MH17

У Великій Британії заявили, що Росія має визнати провину за збиття малайзійського Boeing MH17.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант закликав Росію визнати провину за збиття малайзійського Boeing MH17 у небі над Донецькою областю у 2014 році та відповісти за свої дії, повідомляє УНІАН.

– Завдяки старанній роботі Спільної слідчої групи впродовж останніх чотирьох років ми тепер знаємо, що рейс MH17 було збито ракетою з російської зенітно-ракетної установки Бук, яка належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії і була запущена з території, що контролюється підтримуваними Росією бойовиками на сході України. Це ще один приклад зневаги Російської Федерації до людського життя та до міжнародної правової системи, і Росія має відповісти за свої дії, – сказав Хант.

За його словами, Велика Британія повністю підтримує роботу слідчої групи та закликає РФ повністю взаємодіяти зі слідством.

– Вкрай важливо, щоб це розслідування закінчилося судом, і винні були притягнуті до відповідальності за цей жахливий злочин, – додав Хант.

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До слова, парламент Нідерландів вирішив, що обвинувальні вироки у справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі можуть бути виконані в Україні.