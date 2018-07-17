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Трамп не зміг сказати правду і принизив себе перед Путіним – Маккейн

Американський сенатор Джон Маккейн розкритикував виступ президента США Дональда Трампа на Саміті в Гельсінкі, назвавши його “одним із найганебніших за всю історію”.

– Президент Трамп виявився не тільки нездатним, а й не бажаючим протистояти Путіну. Він і Путін, здавалося, говорили за одним і тим самим сценарієм, – йдеться в заяві Маккейна, розміщеній на його сайті, пише Інтерфакс-Україна.

Маккейн додав, що Трамп зробив “свідомий вибір, щоб захистити тирана від справедливих запитань вільної преси і надати Путіну незаперечну платформу для виверження пропаганди і брехні світу”.

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– Жоден з попередніх президентів ніколи не принижував себе більш зневажено перед тираном. Президент Трамп не тільки не зміг говорити правду про противника, але виступаючи за Америку перед світом, наш президент не зміг захистити те, що робить нас такими, якими ми є, – заявив Маккейн.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали ключові тези з прес-конференції Трампа і Путіна в Гельсінкі.

Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна?

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