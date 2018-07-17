Трамп відкрито вступив у змову з диктатором – ЗМІ

Більшість світових видань не встали на захист президента США Дональда Тампа.

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна багато світових ЗМІ критикували американського лідера.

Для видання Washington post картиною вчорашнього саміту стало те, як Трамп стояв поруч з Путіним і заперечував втручання Росії в американські вибори. Якщо до цього додати безпідставну атаку президента США на ФБР і підтримку пропозиції Путіна допомогти Роберту Мюллеру, то стане очевидно, що Трамп став на бік Кремля.

– Відмовляючись визнати очевидні факти про поведінку Росії і принижуючи систему правосуддя власної країни, Трамп по-факту відкрито вступив в змову з кримінальним лідером ворожої сили, – пише Washington post.

Wall Street Journal також висловило розчарування у президентові США, який стояв поруч з диктатором і навіть не зміг сказати, що більше вірить своїм розвідникам, ніж Путіну.

– Трамп також проявив слабкість, що траплялося не часто за час його президентства. На сцені саме він благав Путіна про кращі відносини, у той час як росіянин залишався холодним і грунтовним, – повідомляє видання.

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Видання The Guardian вважає, що президент Росії поїхав з Гельсінкі переможцем. Стратегія американського президента нівелює цінності, на яких трималася політика Заходу після перемоги над режимом Адольфа Гітлера. Він свідомо знищує післявоєнну мережу альянсів і прагне встановити універсальні світові стандарти.

Як пише The Guardian, світовий порядок на основі міжнародних цінностей та етики наближається до свого кінця, як й Холодна війна свого часу.

До слова, американський сенатор Джон Маккейн розкритикував виступ президента США Дональда Трампа на Саміті в Гельсінкі, назвавши його “одним з найганебніших за всю історію”.