PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Трамп відкрито вступив у змову з диктатором - ЗМІ/

Трамп відкрито вступив у змову з диктатором – ЗМІ

Більшість світових видань не встали на захист президента США Дональда Тампа.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна багато світових ЗМІ критикували американського лідера.

Для видання Washington post картиною вчорашнього саміту стало те, як Трамп стояв поруч з Путіним і заперечував втручання Росії в американські вибори. Якщо до цього додати безпідставну атаку президента США на ФБР і підтримку пропозиції Путіна допомогти Роберту Мюллеру, то стане очевидно, що Трамп став на бік Кремля.

– Відмовляючись визнати очевидні факти про поведінку Росії і принижуючи систему правосуддя власної країни, Трамп по-факту відкрито вступив в змову з кримінальним лідером ворожої сили, – пише Washington post.

Wall Street Journal також висловило розчарування у президентові США, який стояв поруч з диктатором і навіть не зміг сказати, що більше вірить своїм розвідникам, ніж Путіну.

– Трамп також проявив слабкість, що траплялося не часто за час його президентства. На сцені саме він благав Путіна про кращі відносини, у той час як росіянин залишався холодним і грунтовним, – повідомляє видання.

Читайте: Історія кохання – як познущалися над Трампом після зустрічі з Путіним

Видання The Guardian вважає, що президент Росії поїхав з Гельсінкі переможцем. Стратегія американського президента нівелює цінності, на яких трималася політика Заходу після перемоги над режимом Адольфа Гітлера. Він свідомо знищує післявоєнну мережу альянсів і прагне встановити універсальні світові стандарти.

Як пише The Guardian, світовий порядок на основі міжнародних цінностей та етики наближається до свого кінця, як й Холодна війна свого часу.

До слова, американський сенатор Джон Маккейн розкритикував виступ президента США Дональда Трампа на Саміті в Гельсінкі, назвавши його “одним з найганебніших за всю історію”.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Дональд Трамп і Володимир Путін
Історія кохання – як познущалися над Трампом після зустрічі з Путіним
Трофей і ручний ведмідь: зустріч Путіна і Трампа 2018 у карикатурах
Брехав до останнього: Путіна притиснули питанням про “бомбардування” Флориди
Маленька варена макаронина – Шварценеггер про Трампа на зустрічі з Путіним
Трамп не зміг сказати правду і принизив себе перед Путіним – Маккейн
Володимир Путін
Вступ України в НАТО: Путін пригрозив негативною реакцією
Дональд Трамп і Володимир Путін
Путін: РФ і США опрацюють нові ідеї врегулювання конфлікту на Донбасі
Петро Порошенко
НАТО не віддасть право Путіну зупиняти український рух – Порошенко
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка