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У Сенаті США закликають посилити антиросійські санкції

У Сенаті США закликали посилити санкції проти Росії після зустрічі американського президента Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.

США-Росія

Лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер закликав посилити санкції проти Росії після того, як американський президент Дональд Трамп провів зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Reuters.

Шумер звернувся до двох основних партій і закликав докласти зусиль у питанні посилення санкцій проти Москви після саміту американського президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Крім того, він попросив лідерів Республіканської партії запросити членів команди з питань нацбезпеки, які супроводжували Трампа під час саміту, для надання свідчень в Конгресі.

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До слова, карикатуристи розкритикували Дональда Трампа за його виступ на прес-конференції разом з Володимиром Путіним в Гельсінкі.

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