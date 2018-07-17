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Вступ України в НАТО: Путін пригрозив негативною реакцією

Президент РФ Володимир Путін пригрозив вкрай негативною реакцією Росії на вступ України чи Грузії в НАТО.

Володимир Путін

Про це президент РФ Володимир Путін сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

– Для нас це пряма та безпосередня загроза для національної безпеки. Пересування інфраструктури НАТО до наших кордонів було б загрозою.

І реакція була б вкрай негативною, – зазначив він.

Читайте: Жодна країна не має права заборонити Україні вступити в НАТО – Порошенко

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що НАТО не збирається віддавати право РФ і Путіну зупиняти євроатлантичний рух України.

Фото: Adam Berry/Getty Images

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