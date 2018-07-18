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Ілон Маск вибачився перед дайвером, якого назвав педофілом

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вибачився перед дайвером, який рятував дітей з печери в Таїланді.

Ілон Маск

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск публічно вибачився у Twitter перед дайвером Верном Ансвортом, який брав участь в операції з порятунку дітей із затопленої печери в Таїланді.

Після того, як Ансворт розкритикував ідею Маска про використання мінісубмарини для порятунку дітей, засновник Tesla назвав його “педофілом”.

– Його дії не можуть служити виправданням моїх, і я приношу за це вибачення пану Ансворту і компаніям, які я представляю. Це моя і тільки моя вина, – написав Маск.

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До слова, глава Tesla і Space X Ілон Маск хоче створити сайт для боротьби з фейковий новинами.

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