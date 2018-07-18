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Йшов 32 км пішки на роботу! В США начальник подарував співробітнику авто

У США власник компанії подарував співробітнику нове авто за те, що той пройшов 32 км.

У штаті Алабама (США) власник компанії з організації переїздів подарував співробітнику новий автомобіль за те, що він пройшов 32 км, щоб встигнути на перший робочий день, повідомляє BBC.

Після того, як машина Волтера Карра зламалася, він прийняв рішення йти на роботу пішки. Через якийсь час його підібрав поліцейський і відвіз до місця призначення.

По прибуттю чоловікові запропонували відпочити до того, як приїдуть інші працівники. Але він відмовився й відразу ж взявся за роботу.

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Власник компанії Люк Марклін особисто познайомився з новим працівником на вихідних. Після короткої розмови за чашкою кави він вручив Карру ключі від його нового авто.

Чоловік не одразу повірив в те, що відбувається, але потім взяв ключі і обійняв Маркліна.

 

До слова, головний тренер Арсеналу Арсен Венгер після матчу з Бернлі подарував свою краватку юному вболівальнику.

Фото: Pelham Police Dept

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