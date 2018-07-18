Меланія Трамп різко змінила вираз обличчя після рукостискання з Путіним

Користувачі Twitter звернули увагу на незвичайну поведінку дружини президента США Меланії Трамп під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

На опублікованих виданням Mirror кадрах видно, як Меланія, посміхаючись, потискає Путіну руку, а потім різко змінює вираз обличчя.

Видання назвало погляд першої леді переляканим.

Користувачі Twitter підтверджують думку, що перша леді США злякалася російського президента.

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Як наголошується, це не перший раз коли користувачі мережі помічають дивні зміни у виразі обличчя Меланії Трамп.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали ключові тези з прес-конференції Трампа і Путіна в Гельсінкі.