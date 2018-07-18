На 200 днів! ЕС ввів захисні заходи щодо імпорту сталі

ЄС з 19 липня вводить обмеження на імпорт 23 категорій сталевої продукції на 200-денний термін. Цей захід вводиться у відповідь на американські сталеві і алюмінієві тарифи та ставить собі за мету захистити регіональний ринок від припливу сталевої продукції з інших країн, видавленої з ринку США.

Про це йдеться у повідомленні Европейської комісії.

Мита у розмірі 25 % введуть тільки після того, як імпорт перевищить середній показник за останні три роки.

Враховуючи тісні економічні зв’язки між країнами ЄС і країнами Європейської економічної зони – Норвегія, Ісландія і Ліхтенштейн, вони звільнені від цих заходів.

Традиційний імпорт сталевої продукції зачеплений не буде.

– Американські тарифи на сталеву продукцію завдають шкоди торгівлі, що може завдати серйозної шкоди металургійним підприємствам цієї галузі. У нас немає іншого вибору, крім як ввести тимчасові заходи для захисту наших ринків. В той же час як ринки ЄС залишаються відкритими і будуть підтримувати традиційні торговельні потоки, – сказала єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

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Вона висловила переконання, що за допомогою такого кроку буде досягнутий правильний баланс між інтересами виробників ЄС і споживачами сталі, таких як автомобільна промисловість і будівельний сектор, які покладаються на імпорт.

До слова, в ЄК зазначили, що в результаті імпортних мит, введених Сполученими Штатами у відповідності з розділом 232 Закону США про розширення торгівлі 1962 року, експорт сталі в Сполучені Штати став менш привабливим. Деякі постачальники почали передавати частину свого експорту з США в ЄС.

– Щоб уникнути раптового збільшення імпорту, що викличе подальші економічні проблеми для виробників сталі в Європі, які вже страждають від глобальних надлишкових потужностей, Єврокомісія вважає, що такі заходи безпеки необхідні і виправдані, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Європейський Союз прийняв рішення про введення індивідуальних санкцій проти 6 осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту.

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