Обама розкритикував світових лідерів за втрату сорому

44-й президент США Барак Обама розкритикував світових лідерів за повну втрату сорому.

Вперше після відходу з поста президента США Барак Обама виступив з промовою, під час якої розкритикував популістські рухи до авторитаризму і повну втрату сорому серед політичних лідерів, повідомляє CNN.

– З’явилася політика страху і образи. Ця політика просувається такими темпами, які кілька років тому здалися б неймовірними. Я не аларміст, я просто констатую факти. Подивіться навколо – зараз на зльоті політика сильної руки, коли проводяться вибори або якась видимість демократії, якась форма демократії. Але ті, хто знаходяться при владі, хочуть підірвати всі інститути і норми, які надають демократії сенс, – сказав Обама.

Він також нагадав, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що вірить в те, що РФ не втручалася в американські вибори.

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До слова, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що попередній президент Барак Обама дозволив Росії відібрати в України Крим.