Скрипалів отруїла група з 6 чоловік на чолі зі співробітницею ГРУ – ЗМІ

Отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії організувала група з 6 чоловік на чолі зі співробітницею ГРУ.

Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на джерела в британських спецслужбах.

Таке припущення виникло після свідчень брата Чарлі Роулі, одного з постраждалих в кінці червня від отруєння нервово-паралітичною речовиною Новачок в сусідньому з Солсбері містечку Еймсбері.

Він заявив, що Роулі і його подруга Дон Стерджес зазнали впливу отрути після того, як знайшли в Солсбері флакон з-під парфумів і розпорошили його вміст на себе. Стерджесс померла в лікарні 8 липня.

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– Флакон з-під парфумів підтримує версію про те, що в замаху на Сергія і Юлію Скрипалів 4 березня ключову роль відігравала жінка, – сказав виданню співрозмовник в розвідувальних службах.

Раніше поліція Великої Британії відновила послідовність подій, які відбувалися в день отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Фото: dailymail.co.uk.