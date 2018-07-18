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Таємнича лабораторія смерті Кремля: пістолет-газета та укол парасолькою

Робити препарати, від яких людина помирає – начебто своєю смертю – в СРСР навчилися. Вже з початку 20-х при ОГПУ створюється так званий Закритий кабінет – лабораторія, яка нібито досліджувала походження пухлин. Справжня мета – була інша.

Лабораторію – начебто закрили. Хоча, насправді – усі напрацювання просто перейшли у наукові інститути. Які під ключ за замовленням КДБ готували потрібні речовини та пристрої для їх застосування.

Газета-пістолет. Саме з такого двоствольного пістоля був убитий Степан Бандера у 59-ому.Двома роками раніше – націоналіст Лев Ребет. У стволах – по капсулі із ціанідом калію. Під час пострілу вони розбивалися – пари миттєво вбивали жертву. Кілера рятував укол антидоту, який він робив за годину.

78-й рік Лондон. Болгарський дисидент Георгій Марков йде з роботи повз натовп біля автобусної зупинки. Щось кольнуло у ногу, він пішов далі. Наступного дня – помер. А за 10 днів до того, невідомий нанесе укол іншому болгарському перебіжчику – Володимиру Костову. Той виживе. Виявилося обох – укололи парасолькою.

Після 78-го року її називали Болгарська парасоля – пристрій спецслужб, вмонтований у звичайну парасольку. При натисканні кнопки на рукоятці з наконечника вистрілювала капсула з рицином – отрутою, яку в СРСР використовували як зброю.

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В кінці 50-х років для політичних вбивств почали використовувати важкі метали, зокрема – талій та полоній. Для летального фіналу достатньо однієї мільйонної граму. З тих пір складні винаходи замінила звичайна кава. З полонієм.

Подібний – бінарний варіант – це нервово-паралітичний газ Новачок. За даними британських слідчих, саме ним був отруєний екс-полковник ФСБ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Офіційно – Новачка навіть не існує. Як і таємничої лабораторії Ікс. І ліквідаційного відділу КДБ. Але ліквідації ворогів режиму тривають.

Нагадаємо про сценарії Росії із захоплення українських портів.

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