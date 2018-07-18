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Трамп визнав втручання Росії у вибори США

Президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє висновкам про те, що Росія втручалася в американські вибори.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє спецслужбам країни і приймає їх висновки про те, що Росія втручалася в американські вибори, повідомляє Associated Press.

Він додав, що на спільній прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним мав на увазі, що він не розуміє, чому Росія не є відповідальною.

За словами Трампа, на результат виборів втручання Росії не вплинуло.

Читайте: Історія кохання – як познущалися над Трампом після зустрічі з Путіним

До слова, президент США Дональд Трамп похвалився грошима, які йому вдалося зібрати з НАТО і чудовою зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним.

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