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ЄС оштрафував Google на рекордну суму в історії

Європейська комісія оштрафувала Google на 4,3 мільярди євро за порушення антимонопольного законодавства. Це рекордний штраф.

Про це йдеться в повідомленні Європейської комісії.

Так, комісія встановила, що компанія Google вводила незаконні обмеження для виробників пристроїв на платформі Android і мобільних операторів, щоб закріпити домінуюче становище на ринку браузерів.

Як повідомляє CNN Money, це рекордний штраф за порушення законодавства.

Єврокомісія дала Google 90 днів, щоб виправити свої порушення під загрозою нового штрафу.

До слова, дохід Google за минулий рік склав $110 млрд.

Читайте: Google навчився пророкувати смерть

Нагадаємо, нещодавно Facebook оштрафували за витік даних користувачів.

ФотоDreamstime

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