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Британська поліція знає, хто отруїв Скрипалів

Британські правоохоронці вирахували ймовірних виконавців замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Про це повідомляє британське інформаційне агентство Press Association з посиланням на джерело, передає DW.

Слідчим вдалося вичислити ймовірних злочинців по записах з камер спостереження.

Читайте: Біля відомого у “справі Скрипаля” ресторану трапився інцидент – поліція

Після цього отримані дані були зіставлені з інформацією про людей, які в’їжджали в країну у цей час.

Британські слідчі впевнені, що підозрювані – з Росії.

Раніше поліція Великої Британії відновила послідовність подій, які відбувалися в день отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Фото: dreamstime

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