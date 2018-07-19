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Чорногорія може розв’язати Третю світову – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Чорногорія може втягнути НАТО у Третю світову війну.

В інтерв’ю з Дональдом Трампом на телеканалі Fox News, ведучий запитав президента США: “Чому мій син повинен їхати в Чорногорію і захищати її від атак?”.

На що лідер США відповів, що у нього таке ж питання.

– Це крихітна країна з дуже агресивним народом… Вони можуть розлютитися, і, вітаю, у вас Третя світова війна, – відповів Трамп.

На думку Трампа, війська США не повинні захищати Чорногорію, незважаючи на 5-статтю Північноатлантичного договору.

– Це несправедливо, адже вони навіть не платять, – додав американський лідер.

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До слова, в кінці березні 2017 Сенат США підтримав вступ Чорногорії до НАТО, а 11 квітня 2017 року президент США схвалив приєднання країни до Альянсу.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін пригрозив вкрай негативною реакцією Росії на вступ України або Грузії в НАТО.

Фото: Dreamstime

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