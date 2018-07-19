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Директор ФБР: Росія продовжує приховані операції проти США

Росія продовжує використовувати дезінформацію та пропаганду, аби посіяти розбрат у США.

США-Росія

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що Росія продовжує використовувати дезінформацію, пропаганду та приховані операції для того, щоб посіяти розбрат у США, передає Радіо Свобода.

Рей відкинув заяви президента Росії Володимира Путіна про непричетність його країни до подібних дій.

– Точка зору розвідувальної спільноти не змінилася. Моя точка зору не змінилася, – сказав директор ФБР.

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Крім того, він відкинув пропозицію Путіна про обмін можливостями здійснити слідчі дії. Президент РФ запропонував надати американським прокурорам доступ до 12 росіян, яких звинувачують у втручанні у вибори 2016 року, якщо російським прокурорам дозволять допитати кількох американців.

– Це, безумовно, не є пріоритетом у нашому переліку методів розслідування. Росія досі продовжує займатися злочинними діями, – додав Рей.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін може бути відповідальний за втручання в американські вибори.

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