Facebook має докази втручання Росії у вибори в США – Цукерберг

Глава Facebook Марк Цукерберг заявив, що у компанії є дані, які доводять спроби Росії втрутитися у вибори президента США в 2016 році, передає Інтерфакс-Україна.

– Ми виявили це в середині 2015 року і поінформували ФБР. Потім ми бачили таку ж активність в 2016 році та ідентифікували деяких з цих людей. Під час виборів ми отримували деяку інформацію від ФБР, яка допомогла нам зрозуміти загальну картину. Ви можете побачити її в документі прокурора Мюллера, випущеному минулого тижня. Це – частина наших знахідок, – сказав Цукерберг.