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Facebook має докази втручання Росії у вибори в США – Цукерберг

У Facebook є докази того, що Росія намагалася втрутитися у вибори президента США в 2016 році.

Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг заявив, що у компанії є дані, які доводять спроби Росії втрутитися у вибори президента США в 2016 році, передає Інтерфакс-Україна.

– Ми виявили це в середині 2015 року і поінформували ФБР. Потім ми бачили таку ж активність в 2016 році та ідентифікували деяких з цих людей. Під час виборів ми отримували деяку інформацію від ФБР, яка допомогла нам зрозуміти загальну картину. Ви можете побачити її в документі прокурора Мюллера, випущеному минулого тижня. Це – частина наших знахідок, – сказав Цукерберг.

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Нагадаємо, минулого тижня США висунули звинувачення у втручанні в американські вибори 12 співробітникам російського ГРУ.

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