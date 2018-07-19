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Греція вимагає від Росії шанобливого ставлення

МЗС Греції закликало Росію припинити політику неповаги до інших країн.

Греція

МЗС Греції заявило, що Росія висловила неповагу до країни та нерозуміння до сучасного світу, повідомляє прес-служба грецького МЗС.

– Заява прес-секретаря МЗС Росії є характерним прикладом неповаги до третьої країни і нерозуміння сучасного світу, в якому держави, незважаючи на їхні розміри, можуть проводити незалежну, багатопланову і демократичну зовнішню політику, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Росія нехтує людським життям і повинна відповісти – Велика Британія про MH17

До слова, РФ посіла друге місце у рейтингу головних загроз для країн Європейського союзу.

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