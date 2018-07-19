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Над Бельгією не літали літаки – причина

Повітряний простір над Бельгією був закритий через комп’ютерний збій.

Літак

Про це повідомляють у Twitter авіадиспетчери компанії Бельгоконтроль.

Відомо, що виникли проблеми із завантаженням польотних даних.

Оновлено о 19.40. На даний момент проблема з завантаженням даних про рейси вирішена. Повітряний простір знову повністю відкрито.

Читайте: Як отримати компенсацію за затримку рейсу і чому українці виграють суди (ІНФОГРАФІКА)

До речі, вчора неподалік Майамі, Флорида, у повітрі зіткнулися два легкомоторні літаки.

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