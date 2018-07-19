ОБСЄ шукає шпигуна серед своїх представників

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ анонсувала внутрішнє розслідування через оприлюднені німецькими журналістами дані про витік інформації.

Про це повідомляє українська редакція DW з посиланням на агентство AFP.

Представниця місії Ірино Коробко назвала важким ударом обвинувачення щодо витоку секретних даних ОБСЄ російським спецслужбам.

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За її словами, СММ проведе внутрішнє розслідування через підозру в шпигунстві у своїх лавах та перевірить, що і як трапилося.

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що внутрішні документи спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні просочилися в російську внутрішню розвідувальну службу ФСБ.

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