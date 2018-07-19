Втратив 3 літри крові! Відомий спортсмен помер після збройного нападу

У Казахстані від ран помер відомий фігурист і призер зимових Олімпійських ігор-2014 Денис Тен.

Сьогодні фігурист був важко поранений у стегно збройними грабіжниками, яких він застав на місці злочину на парковці у центрі Алмати, повідомляє Vesti.kz.

До лікарні спортсмена доставили занадто пізно – на той час він уже втратив три літри крові. Лікарі намагалися врятувати йому життя, але екстрені операції не дали результату.

25-річний Денис Тен був відомим фігуристом. Він вигравав бронзу на Олімпіаді у Сочі, двічі завойовував медалі на чемпіонатах світу, а у 2015 році виграв престижний Чемпіонат чотирьох континентів.

Останні роки кар’єра Тена переживала не найкращий період, і на Олімпіаді у Пхенчхані він посів лише 27-е місце.

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До речі, раніше Факти ICTV писали, що в Астані повітряна гімнастка під час виступу впала з-під купола цирку.

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