Санкції проти Північного потоку-2: у Конгрес США внесли законопроект

До Конгресу США внесли законопроект про санкції проти Північного потоку-2, які дозволять країнам НАТО уникнути політичних маніпуляцій з боку Росії.

Про це заявив сенатор-республіканець від штату Вайомінг Джон Баррасо, повідомляє The Hill.

У законопроекті під назвою Про припинення російської енергетичної агресії сказано, що санкції проти газопроводу дозволять країнам-членам НАТО уникнути примусу і політичних маніпуляцій з боку Росії.

– Такі країни, як Німеччина, повинні скорочувати обсяг природного газу, який вони купують у Росії, а не підвищувати його, – заявив Джон Баррасо.

До слова, раніше з критикою Північного потоку-2 також виступав президент США Дональд Трамп, який заявив, що Німеччина стала заручницею Росії.

Відомо, що з кінця 2019 газотранспортний коридор Північний потік-2 повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту – в тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США і Данія – стверджують, що Північний потік-2 збільшить залежність ЄС від Газпрому, який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Нагадаємо, Дональд Туск назвав Північний потік-2 помилкою.