PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Трамп вирішив запросити Путіна у США/

Трамп вирішив запросити Путіна у США

Президент США Дональд Трамп вирішив запросити президента РФ Володимира Путіна до Вашингтона восени.

Про це повідомила представник Білого дому Сара Сандерс у Тwitter.

За її словами, Трамп доручив своєму раднику Джону Болтону запросити Путіна відвідати Вашингтон.

Обговорення візиту Путіна вже почалося. Сандерс додала, що у Гельсінкі Трамп погодився на постійний робочий діалог між Радами безпеки двох країн.

Читайте: Усе вирішимо! Трамп упевнений у закінченні конфлікту в Україні

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали ключові тези з прес-конференції Трампа і Путіна в Гельсінкі.

ФОТО: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Усе вирішимо! Трамп упевнений у закінченні конфлікту в Україні
Трампа “схрестили” з Путіним – скандальна обкладинка Time
Дональд Трамп
Відмінне падіння – New Yorker познущався над Трампом
Україна і Грузія в орбіті НАТО: Путін перейшов до погроз
Чорногорія може розв’язати Третю світову – Трамп
Дональд Трамп
Трамп визнав відповідальність Путіна за втручання у вибори США
меланія трамп
Меланія Трамп різко змінила вираз обличчя після рукостискання з Путіним
Дональд Трамп
Трамп визнав втручання Росії у вибори США
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка