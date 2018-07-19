Трамп визнав відповідальність Путіна за втручання у вибори США

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін може бути відповідальний за втручання в американські вибори.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін може нести особисту відповідальність за втручання в американські вибори, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Так, я б вважав так, оскільки він відповідає за свою країну, як я відповідаю за все, що відбувається у моїй країні. Тому, як лідер країни, ви повинні нести відповідальність, – відповів Трамп на питання журналіста про втручання у вибори США.

Президент США додав, що повністю впевнений у висновках розвідувальних структур країни, які говорять про втручання Росії у вибори.

Читайте: Історія кохання – як познущалися над Трампом після зустрічі з Путіним



У Білому домі заявили, що Трамп не давав жодних обіцянок Путіну щодо співпраці у розслідуванні російської справи.

– Президент назвав це цікавою ідеєю. Він не давав жодних обіцянок. Він хоче працювати зі своєю командою. Але знову ж таки, ми не давали ніяких обіцянок. Це була ідея, яку вони підкинули, – сказала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

До слова, президент США Дональд Трамп довіряє висновкам про те, що Росія втручалася в американські вибори.