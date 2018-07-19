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Трампа “схрестили” з Путіним – скандальна обкладинка Time

Американський тижневик Time для своєї обкладинки зробив колаж з облич Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Американський тижневик Time вийшов у липневому номері з обкладинкою, на якій зображено обличчя c рисами президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

На зображенні обкладинки американського журналу можна помітити характерну зачіску Путіна, його форму губ, овал обличчя Трампа і червону краватку, яка була на президенті США під час спільної прес-конференції за підсумками російсько-американського саміту.

Фото: Nancy Burson/TIME.

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На обкладинці присутній лише один заголовок: “Криза саміту”. Йдеться про реакцію на саміт США і Росії, під час якого Трамп і Путін провели зустріч тет-а-тет. Вона відбулася в Гельсінкі 16 липня.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали ключові тези з прес-конференції Трампа і Путіна в Гельсін

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