Водний смерч пронісся над Чорним морем

У Геленджику (Росія) над Чорним морем пронісся водяний смерч.
Очевидцям вдалося зняти на відео вихор, який йшов над водоймою.
Відомо, що водяний смерч утворився після тривалих зливових дощів.
На кадрах опублікованих роликів видно воронкоподібний повітряно-водяний вихор, що повис над морем далеко від берега.
За словами очевидців, смерч “гуляв” над водоймою не більш 30 хвилин, після чого розчинився у хмарному тумані, так і не наблизившись до берегової зони.
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До речі, в Україні почастішали смерчі, як на узбережжях, так і на суші. Факти ICTV писали звідки вони приходять і правила поведінки.
ВІДЕО: spletnicam_instagram; aset.ka/instagram
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