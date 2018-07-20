PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Трамп пригрозив стати найгіршим ворогом Путіна і назвав умову/

Трамп пригрозив стати найгіршим ворогом Путіна і назвав умову

Дональд Трамп вважає, що хороші відносини з Володимиром Путіним – “це добре, а не погано”.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може стати найгіршим ворогом Володимира Путіна “з усіх, які у нього коли-небудь були”, якщо відносини між США і Росією не налагодяться.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю CNBC.

Трамп наголосив, що хороші відносини з Путіним і РФ – “це добре, а не погано”.

– Але якщо це не спрацює, я буду найгіршим із ворогів, які у нього коли-небудь були, – підкреслив американський президент.

Він заявив, що веде себе “жорсткіше” у відносинах з Кремлем, ніж будь-який інший президент США за “довгі, довгі роки”.

Читайте: Директор ФБР: Росія продовжує приховані операції проти США

Крім цього, Трамп нагадав свої нещодавні дії щодо Москви: депортація 60 дипломатів РФ і санкції проти російських громадян і компаній, яких США підозрює у сприянні зовнішній політиці РФ.

– Погляньте на все, що я зробив, – похвалився він, порівнюючи свою політику з діями попередника Барака Обами.

Нагадаємо, Трамп вирішив запросити президента РФ Володимира Путіна до Вашингтона восени.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка