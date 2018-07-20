Трамп пригрозив стати найгіршим ворогом Путіна і назвав умову

Дональд Трамп вважає, що хороші відносини з Володимиром Путіним – “це добре, а не погано”.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може стати найгіршим ворогом Володимира Путіна “з усіх, які у нього коли-небудь були”, якщо відносини між США і Росією не налагодяться.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю CNBC.

Трамп наголосив, що хороші відносини з Путіним і РФ – “це добре, а не погано”.

– Але якщо це не спрацює, я буду найгіршим із ворогів, які у нього коли-небудь були, – підкреслив американський президент.

Він заявив, що веде себе “жорсткіше” у відносинах з Кремлем, ніж будь-який інший президент США за “довгі, довгі роки”.

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Крім цього, Трамп нагадав свої нещодавні дії щодо Москви: депортація 60 дипломатів РФ і санкції проти російських громадян і компаній, яких США підозрює у сприянні зовнішній політиці РФ.

– Погляньте на все, що я зробив, – похвалився він, порівнюючи свою політику з діями попередника Барака Обами.

Нагадаємо, Трамп вирішив запросити президента РФ Володимира Путіна до Вашингтона восени.