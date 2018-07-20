У чому був успіх зустрічі Трампа і Путіна – пояснення Держдепу

Дональд Трамп в Гельсінкі зумів створити канал для спілкування та діалогу з Москвою.

Глава американського зовнішньополітичного відомства Майк Помпео заявив, що президенту США Дональду Трампу під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним в Гельсінкі вдалося створити канал для діалогу між Москвою і Вашингтоном.

– Президент мав на меті створити канал для спілкування та діалогу, і він цього досяг, – цитує його телеканал EWTN.

За словами держсекретаря, у американського лідера була в тому числі мета змінити напрямок розвитку двосторонніх відносин Росії і США.

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– У президента була мета змінити негативний сценарій розвитку двосторонніх відносин Росії і США. У нас немає ілюзій щодо викликів, які Росія представляє для США, – зазначив Помпео.

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