Чи платив Трамп моделі Playboy? Адвокат записав розмову

ФБР знайшла у колишнього адвоката Дональда Трампа Майкла Коена аудіозапис їхньої розмови про виплати моделі Playboy Карен Макдугал, яка стверджувала, що у неї був інтимний зв’язок з Трампом.

Розмова відбулася в 2016 році, за два місяці до виборів президента США, повідомляє The New York Times, передає Медуза.

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Нинішній адвокат Трампа, колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані заявив, що запис був зроблений без відома майбутнього президента і не містить нічого поганого для нього. Обговорювані виплати так і не були зроблені, сказав він.

Нагадаємо, актриса і колишня модель журналу Playboy Карен Макдугал подала позов до суду з вимогою розірвати мовчання і дозволити їй розповісти про стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

Фото: karenmcdougal