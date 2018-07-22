PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Дії Трампа загрожують світовій економіці - МВФ/

Дії Трампа загрожують світовій економіці – МВФ

Мита й тарифи, які вводять США з ініціативи президента Дональда Трампа, можуть позначитися на розвитку світової економіки.

Крістін Лагард

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, пише Finance.co.uk.

– При найгіршому сценарії мита можуть призвести до зниження глобального ВВП на 0,5%, – зазначила Лагард.

При цьому глава МВФ розповіла про загрозу зниження глобального ВВП на наступний день після того, як Дональд Трамп пообіцяв нову “хвилю” підняття тарифів на $500 млрд китайського імпорту в США.

Перед цим США ввели додаткові митні нарахування для китайської продукції на $34 млрд.
Читайте: У чому був успіх зустрічі Трампа і Путіна - пояснення Держдепу Повторіть! Главу розвідки США розсмішило запрошення Путіна до Вашингтону Путін запропонував Трампу референдум на Донбасі - Bloomberg

Раніше Вашингтон ввів нові тарифи на алюміній і сталь для іноземних постачальників, у тому числі для Мексики, Канади та союзників з ЄС.

Тим часом Факти ICTV дізналися, якою буде економіка України у найближчі 2-3 роки, як зміниться курс долара і чи потрібен нам транш від МВФ.

Фото: Stephen Jaffe/IMF via Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Чи платив Трамп моделі Playboy? Адвокат записав розмову
Повторіть! Главу розвідки США розсмішило запрошення Путіна до Вашингтону
У чому був успіх зустрічі Трампа і Путіна – пояснення Держдепу
Путін запропонував Трампу референдум на Донбасі – Bloomberg
Трамп пригрозив стати найгіршим ворогом Путіна і назвав умову
Трамп вирішив запросити Путіна у США
Усе вирішимо! Трамп упевнений у закінченні конфлікту в Україні
Трампа “схрестили” з Путіним – скандальна обкладинка Time
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка