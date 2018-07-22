Дії Трампа загрожують світовій економіці – МВФ

Мита й тарифи, які вводять США з ініціативи президента Дональда Трампа, можуть позначитися на розвитку світової економіки.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, пише Finance.co.uk.

– При найгіршому сценарії мита можуть призвести до зниження глобального ВВП на 0,5%, – зазначила Лагард.

При цьому глава МВФ розповіла про загрозу зниження глобального ВВП на наступний день після того, як Дональд Трамп пообіцяв нову “хвилю” підняття тарифів на $500 млрд китайського імпорту в США.

Перед цим США ввели додаткові митні нарахування для китайської продукції на $34 млрд.

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Раніше Вашингтон ввів нові тарифи на алюміній і сталь для іноземних постачальників, у тому числі для Мексики, Канади та союзників з ЄС.